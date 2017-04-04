У Сирії внаслідок газової атаки загинуло щонайменше 35 осіб - ЗМІ
Внаслідок повітряних ударів, окрім того, поранено більш ніж 60 людей у місті Хан-Шейхун, яке розташоване у підконтрольній повстанцям провінції Ідліб.
У північно-західній провінції Ідліб у Сирії внаслідок імовірної газової атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів загинуло щонайменше 35 осіб, в тому числі 9 дітей.
Про це йдеться у повідомленні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, зазначає агентство Reuters.
Виданню не вдалося одразу же зв'язатися з представниками сирійської армії для коментаря. Офіційний Дамаск постійно заперечував застосування хімічної зброї.
Читайте такожУкраїна передала НАТО інформацію про можливе завезення із Сирії в Крим хімічної зброї
Спостерігачі повідомляють, що атака викликала у багатьох людей задушення або запаморочення, а у деяких з рота виходила піна. Представники Сирійський центру моніторингу послались на медичні джерела, які охарактеризували ситуацію як газову атаку.
Внаслідок повітряних ударів, окрім того, поранено більш ніж 60 людей у місті Хан-Шейхун, яке розташоване у підконтрольній повстанцям провінції Ідліб.
Проопозиційний телеканал Orient News повідомив, що в результаті атаки було вбито 50 людей і поранено більш ніж 100.