В ООН звинуватили владу Сирії у застосуванні хімічної зброї
05:39, 22 жовтня 2016Світ
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Влада Сирії відповідальна за хімічну атаку в провінції Ідліб.
Ілюстрація / REUTERS
Про це, за інформацією Reuters, йдеться в секретній доповіді в Раді Безпеки ООН, передає ТСН.
Документ був підготовлений за підсумками 13-місячного розслідування, яке проводили ООН та Організація із заборони хімічної зброї.
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Хімічна зброя, як стверджується, була застосована у населеному пункті Каминас 16 березня 2015 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що терористичне угрупування "Ісламська держава" розпочало підготовку терористів-смертників для атак із застосуванням хімічної зброї у різних країнах світу.
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