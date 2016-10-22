В ООН звинуватили владу Сирії у застосуванні хімічної зброї

Про це, за інформацією Reuters, йдеться в секретній доповіді в Раді Безпеки ООН, передає ТСН.

Документ був підготовлений за підсумками 13-місячного розслідування, яке проводили ООН та Організація із заборони хімічної зброї.

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Хімічна зброя, як стверджується, була застосована у населеному пункті Каминас 16 березня 2015 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що терористичне угрупування "Ісламська держава" розпочало підготовку терористів-смертників для атак із застосуванням хімічної зброї у різних країнах світу.