Відповідальність за хімічну атаку в Сирії лежить на Росії та Ірані – уряд Німеччини

Німеччина вважає, що Росія та Іран несуть відповідальність за здійснення хімічної атаки у Сирії, яка призвела до загибелі десятків людей у контрольованих повстанцями районах, тому що підтримують режим чинного президента цієї країни Башара аль-Асада.

Про це повідомляє Reuters.

"Федеральний уряд вбачає, що відповідальність лежить на Росії та Ірані як на союзниках режиму Асада", - заявила речник німецького уряду на брифінгу в Берліні.

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"Ми переконані, що без їхньої величезної воєнної підтримки, режим мав би давно погодитися на серйозні переговори щодо політичного урегулювання", - сказала речник.

Як повідомляв УНІАН, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих внаслідок ймовірної хімічної атаки в місті Хан-Шейхун зросла до 72 людей.