У Сербії не припиняються мітинги проти обрання президентом країни Вучича (фото, відео)

08:46, 06 квітня 2017
Світ
873 0

5 квітня, на вулиці міста вийшли кілька тисяч людей, переважно студенти.

У Сербії вже три дні не припиняються протести проти перемоги прем'єр-міністра Александара Вучича на виборах президента. Про це повідомляє Reuters.

5 квітня, на вулиці міста вийшли кілька тисяч людей, переважно студенти. Вони скандували: "Вучич, ти вкрав вибори" і "кінець диктатури".

Читайте такожВлада Косова заявила, що Сербія готує для країни "кримський сценарій"

Протестувальники звинуватили голову уряду в авторитарному стилі правління. Незважаючи на те, що функції президента Сербії в основному представницькі, є побоювання, що Вучич збереже повний контроль над керівною партією, а значить над парламентом і урядом.

Александар Вучич виграв у першому турі президентських виборів, які відбулися 2 квітня. Він набрав понад 55 відсотків голосів і офіційно стане президентом в кінці травня. Як заявив Вучич, "кожен має право бути незадоволеним результатами виборів".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #президент#вибори#протести#Сербія