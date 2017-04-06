У Сербії не припиняються мітинги проти обрання президентом країни Вучича (фото, відео)
5 квітня, на вулиці міста вийшли кілька тисяч людей, переважно студенти.
У Сербії вже три дні не припиняються протести проти перемоги прем'єр-міністра Александара Вучича на виборах президента. Про це повідомляє Reuters.
5 квітня, на вулиці міста вийшли кілька тисяч людей, переважно студенти. Вони скандували: "Вучич, ти вкрав вибори" і "кінець диктатури".
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Day 3: Protesters in #Serbia outline their 5 main demands. Despite the weather, thousands on the streets, chanting "end the dictatorship". pic.twitter.com/YU5YaWnh8l— Sergej Dojcinovic (@Serdjosega) April 5, 2017
Tonight's protest march against #Serbia's president-elect #Vucic, corruption etc sets off through #Belgrade. pic.twitter.com/0gdx7scxka— Dan McLaughlin (@DanMcL99) April 5, 2017
LIVE | Large and loud demonstration in #Belgrade protesting Sunday's presidential election. #Serbiapic.twitter.com/zHeZLuOby8— Vocal Europe (@thevocaleurope) April 5, 2017
Activists guide for #serbia protests (on Serbian) https://t.co/ZW28eBtVYRpic.twitter.com/S0aRLnlM9X— Luka Gerzic (@gerzic) April 5, 2017
Протестувальники звинуватили голову уряду в авторитарному стилі правління. Незважаючи на те, що функції президента Сербії в основному представницькі, є побоювання, що Вучич збереже повний контроль над керівною партією, а значить над парламентом і урядом.
Александар Вучич виграв у першому турі президентських виборів, які відбулися 2 квітня. Він набрав понад 55 відсотків голосів і офіційно стане президентом в кінці травня. Як заявив Вучич, "кожен має право бути незадоволеним результатами виборів".