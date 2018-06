У Сербії не припиняються мітинги проти обрання президентом країни Вучича (фото, відео)

У Сербії вже три дні не припиняються протести проти перемоги прем'єр-міністра Александара Вучича на виборах президента. Про це повідомляє Reuters.

5 квітня, на вулиці міста вийшли кілька тисяч людей, переважно студенти. Вони скандували: "Вучич, ти вкрав вибори" і "кінець диктатури".

Day 3: Protesters in #Serbia outline their 5 main demands. Despite the weather, thousands on the streets, chanting "end the dictatorship". pic.twitter.com/YU5YaWnh8l