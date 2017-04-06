Влада Женеви офіційно "послабила моральні принципи" і дозволила жінкам купатися топлес

Влада кантону Женева змінила старе правило, щоби дозволити жінкам засмагати і купатися в Женевському озері та річці Рона топлес. Про це повідомляє The Local.

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Правило, що забороняло купатися в озері і річках кантону, не будучи одягненим у купальний костюм або плавки (для чоловіків) було введено в 1929 році. Виходячи з цього, поліція могла штрафувати жінок, що купалися або засмагали топлес. Змінити ситуацію вдалося завдяки петиції, яку підписали 233 місцевих жителі. На думку авторів петиції, старе правило принизливе і безглузде. Принаймні дві жінки минулого літа отримали догани від поліції.

"Ми послабимо наші моральні принципи у ставленні верхньої частини тіла", - повідомив глава уряду кантона Франсуа Лоншамп.

У Швейцарії немає федерального закону, що регулює публічне оголення. Воно регулюється умовами пристойності, хоча ставлення до цього змінюється в залежності від кантону.

Засмагати і купатись топлес незвично у багатьох країнах західного світу, включно з Великобританією. У той же час, це звичайна практика для жінок в деяких частинах Європи, наприклад у Франції та Іспанії. У деяких країнах, включно з Німеччиною і Австрією, вважається нормальним засмагати повністю оголеним.