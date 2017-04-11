Міноборони РФ розповіло про двох загиблих у Сирії російських військових

14:23, 11 квітня 2017
Світ
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Військові РФ в Сирії зазнали мінометного обстрілу.

У Сирії загинули двоє російських військових / REUTERS

Двоє російських військовослужбовців загинули внаслідок нападу бойовиків у Сирії, ще один поранений, повідомляє Міноборони РФ.

"Внаслідок вибуху міни два російських військовослужбовці загинули. За життя пораненого російського військовослужбовця продовжують боротися військові медики", — йдеться у повідомленні відомства РФ, передає РІА Новости.

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Наголошується, що російські військові контрактної служби, які перебували в одному з підрозділів сирійської армії як інструктори стрілецької підготовки разом з офіцером — російським військовим радником, зазнали мінометного обстрілу.

РБК ввечері 10 квітня повідомляло про загибель двох військових-контрактників у Сирії, які загинули внаслідок мінометного обстрілу. За даними видання, обстріл стався 9 квітня.

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Теги: #смерть#Росія#Сирія#військові