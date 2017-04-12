Путін назвав союзників США по НАТО "китайськими бовванчиками"

Президент Росії Володимир Путін заявив про відсутність доказів того, що сирійські війська застосували хімічну зброю. При цьому він назвав союзників по НАТО "китайськими бовванчиками", які "всі кивають".

Про це російський президент заявив в інтерв'ю російської телерадіокомпанії "Мир".

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"Як відреагували союзники по НАТО? Всі кивають, як китайські бовванчики, не аналізуючи нічого, що відбувається. Де докази застосування сирійськими військами хімічної зброї? Немає. А порушення міжнародного права є. Це очевидний факт. Без санкції Ради безпеки ООН наноситься удар по суверенній країні. І незважаючи на це явне порушення міжнародного права, - усі згодні, приймають і починають кивати і підтримувати", - заявив Путін.

За словами російського президента, ситуація нагадує 2003 рік, "коли був використаний абсолютно надуманий привід для введення військ в Ірак".

Як повідомляв УНІАН раніше, 11 квітня Путін заявив, що йому "нудно" слухати звинувачення на адресу Росії та Сирії. Він в черговий раз заявив, що доказів причетності сирійських військ до хімічної атаки в Ідлібі немає.

«Все те ж саме відбувається зараз, і знову партнери кивають їм. Я згадую в цьому зв'язку наших чудових письменників Ільфа і Петрова. Хочеться сказати: нудно, дівчата. Це все ми вже бачили, спостерігали», - додав він.