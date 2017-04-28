Ситуація зі свободою преси в Україні в цілому покращилась, але ризики залишаються – Freedom House

Останні демократичні досягнення в Україні в цілому зміцнили свободу ЗМІ, але обмеження щодо російських медіа і спроби підтримати "патріотичні" проекти ставлять прихильність уряду до автономії медіапростору під питання.Про це йдеться у щорічній доповіді правозахисної організації Freedom House.

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Аналітики говорять про те, що зіткнувшись з підконтрольними Кремлю ЗМІ, які поширюють дезінформацію, намагаються підірвати легітимність українських інститутів і посилюють кризу в Україні, Київ почав обмежувати доступ до численних російських медіа і заборонив в'їзд десяткам російських журналістів.

Однією з найбільш тривожних, на думку організації, виявилася заборона Нацтелерадіо кабельного мовлення російського незалежного телеканалу "Дождь". Канал, відповідно до законодавства РФ, використав карту з зображенням Криму в складі Росії, чим порушив законодавство України. Це сталося на початку 2017 року.

"Конфлікт у Східній Україні і незаконна окупація Криму навряд чи закінчаться скоро, а готовність української влади до коригування вільного потоку інформації в ім'я національної безпеки може підірвати свободу преси в країні в найближчі роки", - підкреслюється в звіті.

Що ж стосується окупованого Криму, в релізі він згадується серед регіонів, де медіапростір невільний. До десятки найгірших увійшли Азербайджан, Крим, Куба, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Іран, Північна Корея, Сирія, Туркменістан і Узбекистан.

Аналітики прийшли до висновку, що в 2016 році рівень глобальної свободи преси впав до мінімуму за 13 років на тлі безпрецедентних погроз на адресу журналістів та ЗМІ у великих демократіях і погіршення ситуації в авторитарних державах, які прагнуть контролювати їх навіть поза своїми кордонами.

Лише 13% населення світу користується вільною пресою — медіапростором, де висвітлення політичних новин надійне, гарантована безпека журналістів, втручання держави в діяльність ЗМІ мінімальне, і преса не піддається обтяжливим юридичним або економічним обмеженням.

Як повідомлялося, міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила 26 квітня дослідження World Press Index, в якому проаналізувала рівень свободи засобів масової інформації та умови для роботи журналістів у 180 країнах світу. Україна зайняла в цьому рейтингу 102-е місце, піднявшись на п'ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.