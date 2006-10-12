«Новая газета» опублікувала останню статтю Політковської про тортури в Чечні

Сьогодні російська «Новая газета» опублікувала незавершений матеріал убитої журналістки Ганни Політковської про тортури в Чечні.

Матеріал під назвою «Призначаю тебе терористом» Г.Політковська готувала для випуску газети 9 жовтня і проанонсувала його в прямому ефірі радіо «Свобода» 5 жовтня – за два дні до своєї загибелі.

У підготовленій статті йдеться про так звані «терористичні» судові справи, коли в тероризмі звинувачуються не реальні терористи, а призначені.

«Практика «призначення в терористи» не просто витіснила на початок 2006 року будь-яку справжню антитерористичну боротьбу, вона сама по собі стала відтворювати бажаючих помститися – потенційних терористів. Коли прокуратура і суди працюють не в ім’я закону і покарання винних, а на політичне замовлення і в гонитві за приємною Кремлю антитерористичною звітністю, кримінальні справи печуться як млинці», - писала на початку своєї статті Г.Політковська.

У своєму матеріалі вона наводить слова свідків Беслана ГАДАЄВА, заарештованого на початку серпня в Криму і виданого Україною Росії. У листі від 29 серпня на ім`я Г.Політковської Б.ГАДАЄВ розповідає про тортури, які застосовувалися до нього в РВВС Грозненського (сільського) району фізичного і морального характеру.

Сьогодні «Новая газета» також опублікувала знімки одного з останніх відеоматеріалів, одержаних Г.Політковською, котрі також свідчать про тортури в Чечні, застосовані так званими «кадировцями» (співробітниками правоохоронних органів по імені прем`єри Чеченської республіки Рамзана КАДИРОВА – УНІАН).

«Справи «призначених у терористи» - це те поле, де лобами стикаються два ідеологічні підходи до того, що відбувається в зоні «контртерористичної операції на Північному Кавказі»: ми законом боремося з беззаконням? Чи ми лупимо «нашим» беззаконням по «їхньому»?. Результат такого «призначення в терористи» - зростання числа тих, хто не хоче з цим миритися», - написала Г.Політковська в своєму останньому матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, Г.Політковська була застрелена 7 жовтня в під`їзді свого будинку в Москві.

Прокуратура Росії проводить розслідування вбивства, висуваючи кілька версій, однією з головних називається версія про те, що вбивство могли скоїти противники прем`єра Чечні Р.Кадирова для боротьби з ними. В той же час журналісти «Новой газеты» вважають вірогідною й іншу версію – про те, що вбивство могло бути здійснене за наказом Р.КАДИРОВА з помсти.