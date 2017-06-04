У США пройшли мітинги з вимогою розслідувати зв'язки Трампа з Росією

У суботу, 3 червня, більш ніж у 100 містах США в суботу тисячі протестувальників вийшли на "Марш за правду", повідомляє "112 Україна".

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"Мітингувальники вимагали незалежного розслідування передбачуваних зв'язків президента Дональда Трампа з Росією і розслідування інформації про можливе втручання Москви у минулі президентські вибори", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу CNN, акція, яка зібрала тисячі людей, що називалася "Марш за правду" і прокотилася від Нью-Йорка до Сан-Дієго.

За даними телеканалу Fox News, "Марш за правду" пройшов у 130 американських містах. Протестувальники заявили, що метою акції було донести до обраних лідерів знання того, що американці хочуть отримати відповіді".

Крім створення незалежної комісії мітингувальники вимагали, щоб Трамп опублікував свої податкові декларації.