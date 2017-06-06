У Москві зреагували на розслідування Bellingcat про курську бригаду, чиїм "Буком" збили MH17

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров закликав не вірити команді розслідувачів Bellingcat, які довели, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив у небі над Донбасом літак МН17, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді Міноборони РФ з Курська. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров заявив на прес-конференції з главою МЗС Словаччини Мирославом Лайчаком.

Читайте такожСправа МН17: Bellingcat розповів про водіїв, які могли перевозити установку (фото)«Я бачив повідомлення про те, що група Bellingcat опублікувала якісь свої висновки, ми не знаємо на підставі яких конкретно документів, фактів ці висновки були зроблені. Принаймні те, що потрапило в пресу, відповідей на ці питання не дає», - сказав Лавров.

Він заявив, що відразу після трагедії РФ виступила за проведення розслідування відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція) силами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Також була ухвалена резолюція Ради безпеки ООН, яка закликала до неупередженого розслідування, відзначив Лавров.

За його словами, була створена група з країн під керівництвом Нідерландів, яка займається цим розслідуванням, причому Малайзію (країну, авіакомпанії якої належав збитий «Боїнг-777»), туди відразу не запросили.

При цьому Лавров нагадав, що бойовики забезпечили доступ до місця катастрофи і дали можливість «зібрати речові докази, а також віддали« чорні скриньки» розслідувачам.

Також він відзначив, що значна частина уламків, речей і тіл залишилися на місці події без нагляду, але розслідувачі «залишили це місце і через тривалий період заявили, що треба дозбирати те, що там залишилося».

Крім того, глава МЗС РФ заявив, що Росія «пропонувала свої професійні послуги» в розслідуванні, зокрема виробника «Бук», але до цих пропозицій поставилися прохолодно, що може свідчити, що перед слідчими стояла «заздалегідь визначена мета».

«У цьому процесі багато дивного. Я не хотів би брати на віру розслідування групи Bellingcat», - заявив він і відзначив, що це стосується і групи «Білі каски» в Сирії.

«Тут багато груп, які створені у вигляді представників громадянського суспільства, отримують фінансування, в основному, також відомими і тими самими каналами. Отже тут необхідна, перш за все, транспарентність - а її ми не спостерігаємо в тому розслідуванні, яке проводиться під керівництвом Нідерландів. І необхідна, звичайно, транспарентність, яка буде показувати факти, а не висновки на зразок тих, які зараз використовуються в США для того, щоб «довести» недовідне», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня команда розслідувачів Bellingcat заявила, що їм вдалося виявити «відсутню ланку» для ідентифікації російського «Бука», який збив малайзійський «Боїнг». Вони знайшли фотографію, на якій видно маркування негабаритного вантажу на «Буку 332», зняту до його транспортування в колоні в червні 2014 року.

Bellingcat доводить, що фото зняте під Курськом у розташуванні 53-ї зенітно-ракетної бригади Міноборони РФ.

Довідка. Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014. Загинули всі 298 чоловік, які перебували на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні результати розслідування. У доповіді говориться, що зенітно-ракетна установка «Бук», з якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебуває під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 чоловік.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми».