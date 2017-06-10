Президента Бразилії виправдали у справі про фінансові порушення

Верховний виборчий суд Бразилії виправдав президента Мішеля Темера у справі про незаконне фінансування передвиборної кампанії, пише Бі-Бі-Сі.

З семи суддів за закриття справи проти Темера проголосувало чотири людини, троє висловилися проти виправдання президента.

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Звинувачення на адресу Темера стосуються фінансування виборчої кампанії 2014 року, в якій він брав участь у парі з екс-президентом Бразилії Ділмою Русеф.

Темер, який обійняв після перемоги на виборах посаду віце-президента, змінив Русеф на посаді глави держави після оголошеного їй імпічменту.

Якби суд визнав Темера і Русеф винними, результати виборів були анульовані, а значить, Темер міг позбутися посади.

На думку головуючого судді, для скасування виборів було пред'явлено достатньо доказів корумпованості кандидатів.

Однак інші судді не погодилися з головою, заявивши, що факт використання незаконних пожертвувань саме для фінансування виборчої кампанії доведений так і не був.

Темер залишається фігурантом низки корупційних розслідувань, проте офіційні обвинувачення йому не пред'явлено.

У Бразилії давно проходять масштабні демонстрації з вимогою відставки Темера. В кінці травня учасники акцій протесту влаштували пожежу в будівлі міністерства сільського господарства в Бразиліа і пошкодили ще кілька урядових будівель.