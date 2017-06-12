У ході візиту до Польщі Трамп обговорюватиме російсько-українську війну - ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляє, що під час візиту президента США Дональда Трампа до Варшави обговорюватиметься питання російсько-української війни на Донбасі.

Як повідомляє Польське Радіо, триває підготовка до візиту американського президента до Польщі.

Читайте такожМеланія Трамп офіційно в'їхала в Білий дім

Зокрема, польське зовнішньополітичне відомство передбачає, що президент США прибуде до Польщі 5 липня увечері, а програма його візиту триватиме до ранніх післяобідніх годин 6 липня.

Ващиковський повідомив, що одним з пунктів візиту Трампа буде його особиста зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

Також сказано, якщо президента Трампа супроводжуватиме делегація, то відбудуться зустрічі і в ширшому форматі. За словами польського міністра, американського президента можуть супроводжувати оборонний та державний секретарі Джейма Меттіс та Рекс Тіллерсон. Окрім того не виключений також приїзд очільника Агентства національної безпеки США.

Міністр Ващиковський додав, що серед тем переговорів будуть двосторонні відносини, в тому числі економічна співпраця, постачання газу, співпраця в галузі оборони та російсько-українська війна. Також обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході.

Ващиковський повідомив, що, ймовірно, у ході візиту президент США виступить із промовами до поляків у Варшаві. Американського президента можливо супроводжуватиме дружина.