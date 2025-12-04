У поїздах буде вагон-ресторан, регульовані сидіння для комфортної тривалої поїздки та навіть невеликий кінотеатр.

Туристам, які зараз складають маршрут двотижневої подорожі Європою й бронюють авіаквитки, варто знати, що у 2026 році з’явиться зручніший спосіб подорожувати між кількома країнами без виснажливих перельотів.

Як пише Travel off Path, після анонсів маршруту Париж — Амальфі та нічного поїзда зі Швейцарії до Скандинавії, навесні запускається ще один напрямок, який об’єднає одразу три європейські столиці – Прагу, Берлін та Копенгаген. Тобто, йдеться про міста з неперевершеною середньовічною архітектурою, насиченим культурним життям, яскравою нічною сценою та відчутною атмосферою старої Європи.

"З 1 травня Чеська залізниця (ČD), Німецька залізниця (DB) та Датська державна залізниця (DSB) запускають прямий поїзд між Прагою, Берліном і Копенгагеном. Єврокомісія вже назвала цей проєкт зразком розвитку залізничних перевезень у межах політики зменшення авіасполучень на користь більш екологічного транспорту", - йдеться у статті.

Як зазначається, дотепер пряме сполучення існувало лише між Прагою та Берліном. Щоб дістатися з Берліна до Копенгагена, пасажирам доводилося пересідати в Гамбурзі, а мандрівникам із Праги — робити дві пересадки. Новий маршрут суттєво спростить пересування між цими популярними туристичними центрами та зменшить потребу в авіаперельотах.

7 годин із Берліна до Данії та нічний поїзд

Для цього маршруту використовуватимуть поїзди ComfortJet компанії ČD. Вони можуть розвивати швидкість до 225 км/год і вміщують 555 пасажирів. Планують також сезонний нічний поїзд, який розширить можливості подорожі. На старті - два щоденні рейси в обидва боки. Час у дорозі становитиме близько 11 годин між Прагою та Копенгагеном (з можливістю нічного переїзду) та 7 годин — між Берліном і столицею Данії.

"Звучить довго, але нічні поїзди в Європі дозволяють суттєво економити час і кошти: лягаєш спати в одній країні — прокидаєшся в іншій, поєднуючи витрати на житло й транспорт в одному квитку. До того ж немає поїздок в аеропорт, черг на безпеку та обмежень на багаж — у потягах зазвичай можна брати стільки валіз, скільки зможеш донести", - пояснюють експерти.

Поїзд курсуватиме оновленою лінією Берлін — Гамбург. Передбачено зупинки в Дрездені (між Прагою і Берліном) та Гамбурзі (між Берліном і Копенгагеном). У поїздах буде вагон-ресторан, регульовані сидіння для комфортної тривалої поїздки та навіть невеликий кінотеатр.

Мандрівникам, які планують їхати з Праги до Копенгагена, радять обирати перший клас. Не варто лякатися цін: у цій категорії передбачено 99 місць, тож вона не буде надто "елітною" або недоступною.

Ціни поки не оголосили, але за аналогією з іншими новими маршрутами можна очікувати, що стандартні квитки стартуватимуть від 75 доларів, а спальне місце у першому класі — від 270 доларів. Це, звісно, недешево, але варто пам’ятати: це одночасно і транспорт, і проживання.

Тим, хто планує залізничні подорожі Європою, також радять ознайомитися з можливостями проїзного Eurail — він дозволяє відвідати понад 30 країн за 315 доларів.

Нові потяги в Європі: останні новини

Нагадаємо, у Франції планують запустити новий швидкісний поїзд, що з’єднає два неймовірно красиві напрямки - Бордо та Ліон — міста зі славетною історією, високою гастрономією та чарівною архітектурою. Запуск планують на 2027 рік, очікується, що буде шість зупинок, включно з однією поблизу Парижа. Квитки обіцяють бюджетні: очікувана ціна — близько $22, а більшість квитків — дешевші за $35.

