У Туреччині проурядова газета включила Трампа в "список терористів"

Турецька проурядова щоденна газета Yenisöz включила президента США Дональда Трампа, папу Франциска та державного секретаря США Рекса Тіллерсона до "списку терористів" у відповідь на ордер, виданий у Вашингтоні щодо арешту охоронців президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Turkish Minute.

Щоденне видання опублікувало на вихідних статтю з назвою "Ці терористи перебувають у розшуку", в якій Трамп, папа Франциск, Тіллерсон, турецько-ісламський дослідник Фетхуллах Гюлен, міністр оборони США Джеймс Маттіс, директор ЦРУ Майкл Помпео, глава поліції Вашингтона Пітер Ньюам та мер Вашингтона, округ Колумбія, Мюріель Боузер названі терористами та звинувачуються у підтримці терористичних організацій.

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Повідомляється, що видання Yenisöz звинувачує Трампа у співпраці з терористичними організаціями, такими як Робоча партія Курдистану (ППК) та "Ісламська держава", а також у вбивстві цивільних осіб.

Нагадаємо, 15 червня у США видали ордери на арешт 16 осіб, в тому числі 12 охоронців президента Туреччини через бійку, яка сталася біля посольства Туреччини в Вашингтоні, коли Ердоган перебував з офіційним візитом в США.

Як відомо, 16 травня під час візиту Ердогана біля резиденції посла Туреччини у Вашингтоні співробітники турецької служби безпеки побили учасників акції протесту. Після цього двоє турецьких охоронців були ненадовго затримані, але згодом їх відпустили і вони повернулися до Туреччини. Під час бійки травми отримали дев'ять осіб.