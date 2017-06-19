У Петербурзі поліція підтвердила застосування газу у камерах

Поліція Санкт-Петербурга підтвердила, що в 33-му відділі, де перебували затримані на акції протесту 12 червня, був застосований перцевий газ, повідомляє РИА Новости.

При цьому представник ГУ МВС у місті підкреслив, що спецзасіб застосували до затриманого за дрібне хуліганство, який став «поводити себе неадекватно і намагався нанести собі ушкодження».

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Після цього, підкреслили в поліції, затриманих на акції 12 червня негайно перевели в зал нарад.

Поліція також підтвердила, що «швидку допомогу» в відділення викликала одна з затриманих своїм телефоном.

Раніше затримані заявили, що в 33-му відділенні поліції, де вони провели ніч, в камерах відчувалася дія перцевого газ - вони задихалися.

За їніми словами, газ був застосований в одній із камер і розповсюдився через систему вентиляції. У залі, куди їх перевели, на лежачих місцях було неможливо спати - і вони провели всю ніч на стільцях.

На несанкціонованій акції в Петербурзі 12 червня були затримані, за даними «ОВС-Інфо», 658 осіб, 247 з них провели в поліції одну або дві ночі.

Як повідомляв УНІАН, всього в російських містах на акціях затримали більше 1,5 тисяч осіб.