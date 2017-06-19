Правозахисники: в Петербурзі в камери до затриманих на акції протесту вночі потрапив газ, вони задихалися

Затримані на акції 12 червня в Петербурзі заявили, що в 33-му відділку поліції, де вони провели ніч, камери пустили газ, повідомляє правозахисний медіа-проект«ОВС-Інфо», передає Meduza.

У редакцію представниками штабу Навального в Петербурзі були передані аудіозаписи, на яких розповідають про газ два свідка. Ще два очевидця розповіли про газ безпосередньо «ОВС-Інфо».

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За словами свідків, поліцейські запустили газ в камеру, де містився «буйний» затриманий, доставлений у відділення не з мітингу 12 червня. «Зробивши це, поліцейські явно не подумали про те, як працює вентиляція в їх відділі: газ поширився і в інші камери», - розповіла одна зі свідків, яка побажала зберегти анонімність.

Інший очевидець, також відмовився розкрити своє ім'я, повідомив, що в камері, де він провів ніч, перебував астматик, якому від газу стало зле. Ще один свідок — Олег Кабатов — розповів «ОВС-Інфо»: «Ми стали задихатися. Я в певний момент зрозумів, що просто не можу дихати».

У відділення поліції приїхала «швидка», за даними одного зі співрозмовників видання, її викликав затриманий, який зумів пронести в камеру телефон. Лікарі, за словами очевидців, заявили, що «сюди треба привезти десять «швидких», що ви тут влаштували, тут неможливо дихати», перевірили пульс і поїхали».

Пізніше поліція все ж вивела затриманих із камер в актовий зал у підвалі. «Там були стільці і дуже запилені лежанки, на яких було неможливо лежати, тому що вони ребристі, і ми, в основному, ніч провели на стільцях і не спали», — розповіла одна зі свідків.

Припущень про те, який саме газ був розпорошений у відділенні поліції, «ОВС-Інфо» не висуває. Один з очевидців припустив, що був застосований перцевий газ.

"Дівчата, які були зі мною, стали стукати, просили, щоб нас вивели і як-небудь допомогли нам. Поліцейський відкрив - закрив нас. Сказав: «Сидіть далі». Я вже зрозуміла, що, напевно, все, я гину, вмираю, тому що я намагаюся зробити вдих і не можу. Я роблю вдих, і газ потрапляє мені в горло, і я ще більше задихаюся", - розповів очевидець.

На несанкціонованій акції в Петербурзі 12 червня були затримані, за даними «ОВС-Інфо», 658 осіб, 247 з них провели в поліції одну або дві ночі.

Як повідомляв УНІАН, всього в російських містах на акціях затримали більше 1,5 тисяч осіб.