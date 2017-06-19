Правозахисники: в Петербурзі в камери до затриманих на акції протесту вночі потрапив газ, вони задихалися
Російська поліція заспокоювала "буйного" затриманого газом, від чого постраждали також затримані на акції протесту 12 червня.
Затримані на акції 12 червня в Петербурзі заявили, що в 33-му відділку поліції, де вони провели ніч, камери пустили газ, повідомляє правозахисний медіа-проект«ОВС-Інфо», передає Meduza.
У редакцію представниками штабу Навального в Петербурзі були передані аудіозаписи, на яких розповідають про газ два свідка. Ще два очевидця розповіли про газ безпосередньо «ОВС-Інфо».
Читайте такожНавальному на 5 днів скоротили термін арешту: згадали про двох дітей
За словами свідків, поліцейські запустили газ в камеру, де містився «буйний» затриманий, доставлений у відділення не з мітингу 12 червня. «Зробивши це, поліцейські явно не подумали про те, як працює вентиляція в їх відділі: газ поширився і в інші камери», - розповіла одна зі свідків, яка побажала зберегти анонімність.
Інший очевидець, також відмовився розкрити своє ім'я, повідомив, що в камері, де він провів ніч, перебував астматик, якому від газу стало зле. Ще один свідок — Олег Кабатов — розповів «ОВС-Інфо»: «Ми стали задихатися. Я в певний момент зрозумів, що просто не можу дихати».
У відділення поліції приїхала «швидка», за даними одного зі співрозмовників видання, її викликав затриманий, який зумів пронести в камеру телефон. Лікарі, за словами очевидців, заявили, що «сюди треба привезти десять «швидких», що ви тут влаштували, тут неможливо дихати», перевірили пульс і поїхали».
Пізніше поліція все ж вивела затриманих із камер в актовий зал у підвалі. «Там були стільці і дуже запилені лежанки, на яких було неможливо лежати, тому що вони ребристі, і ми, в основному, ніч провели на стільцях і не спали», — розповіла одна зі свідків.
Припущень про те, який саме газ був розпорошений у відділенні поліції, «ОВС-Інфо» не висуває. Один з очевидців припустив, що був застосований перцевий газ.
"Дівчата, які були зі мною, стали стукати, просили, щоб нас вивели і як-небудь допомогли нам. Поліцейський відкрив - закрив нас. Сказав: «Сидіть далі». Я вже зрозуміла, що, напевно, все, я гину, вмираю, тому що я намагаюся зробити вдих і не можу. Я роблю вдих, і газ потрапляє мені в горло, і я ще більше задихаюся", - розповів очевидець.
На несанкціонованій акції в Петербурзі 12 червня були затримані, за даними «ОВС-Інфо», 658 осіб, 247 з них провели в поліції одну або дві ночі.
Як повідомляв УНІАН, всього в російських містах на акціях затримали більше 1,5 тисяч осіб.