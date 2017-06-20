У Римі померла знаменитий модельєр Карла Фенді

На 80-му році життя померла італійський дизайнер, почесний президент бренду Fendi Карла Фенді.

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Про це повідомляє Le Repubblica.

За даними місцевих ЗМІ, Карла нещодавно перенесла важке захворювання легенів. Коли вона виписалася з лікарні, то повернулася в свою римську резиденцію Палаццо Русполі. Що стало причиною смерті – поки не відомо.

Відзначимо, вона була четвертою з сестер Фенді. Як відомо, бренд Fendi в 1925 році заснував їхній батько Карла до останніх днів життя залишалася почесним президентом бренду.

Саме завдяки Карлі бренд Fendi вдалося інтернаціоналізувати – він зміг вийти на зовнішні ринки, зокрема на ринки США. Карла ретельно стежила за комунікацією, зв'язками і іміджем бренда.

А одним із ключових рішень Карли і її сестер стало запрошення в Будинок моди німецького дизайнера Карла Лагерфельда, який на довгі роки став арт-директором бренду Fendi.