Російські ЗМІ хваляться кадрами того, як російський Су-27 нібито відганяє винищувач НАТО від літака Шойгу

Російський телеканал «Звезда» опублікував кадри наближення винищувачів НАТО F-16 до літака Міністра оборони РФ Сергія Шойгу над Балтійським морем. У підпису до відео зазначено, що на кадрах нібито видно, як російський Су-27 з ескорту супроводу відганяє натовський винищувач від пасажирського борту, похитавши крилами.

"Винищувач НАТО F-16 над Балтійським морем наблизився до літака, на борту якого перебував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Літак глави Міноборони супроводжували Су-27. Один з російських винищувачів зайняв позицію між літаком Шойгу і F-16, продемонструвавши, що летить з боєкомплектом. Після цього F-16 полетів", - також пише російське видання Meduza.

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Як повідомляв УНІАН, винищувач НАТО F-16 спробував наблизитися до літака міністра оборони РФ над Балтикою.