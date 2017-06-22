ФБР розслідує напад на поліцейського в аеропорту Мічигану як теракт
01:46, 22 червня 2017Світ
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Напад на поліцейського в аеропорту штату Мічиган міг бути терактом.
Ілюстрація / REUTERS
ФБР розслідує інцидент як теракт з пораненням поліцейського в аеропорту маста Флінт в американському штаті Мічиган, передає ABC.
Раніше повідомлялося, що в американському штаті Мічиган у місті Флінт евакуювали аеропорт після того, як поліцейський отримав ножові поранення в спину і шию.
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Джерела, в свою чергу, заявили, що напад на поліцейського в Мічигані міг бути терактом.
За словами джерел і свідків, нападник перед нанесенням удару поліцейському в шию нібито кричав «Аллах Акбар!».
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