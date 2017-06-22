ФБР розслідує напад на поліцейського в аеропорту Мічигану як теракт

ФБР розслідує інцидент як теракт з пораненням поліцейського в аеропорту маста Флінт в американському штаті Мічиган, передає ABC.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Мічиган у місті Флінт евакуювали аеропорт після того, як поліцейський отримав ножові поранення в спину і шию.

Читайте такожУ Лондоні чоловік з ножем намагався прорватися в парламент

Джерела, в свою чергу, заявили, що напад на поліцейського в Мічигані міг бути терактом.

За словами джерел і свідків, нападник перед нанесенням удару поліцейському в шию нібито кричав «Аллах Акбар!».