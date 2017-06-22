Не захотіли "дратувати народ": Держдума дозволила засекречувати дані про майно високопосадовців

Депутати Держдуми РФ остаточно прийняли законопроект, запропонований Володимиром Путіним, що дозволяє приховати особисті дані та інформацію про майно високопоставлених чиновників, повідомляє "РБК".

Як наголошується в сюжеті "ТСН", законопроект дозволяє засекретити інформацію про майно глав Слідчого комітету, керівників Верховного і Конституційного судів, а також патріарха Кирила.

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Тепер нагляд за персональними даними політиків буде здійснювати державна охорона.

Графу про членів сімей можна редагувати в тому числі і видаляти або додавати інформацію про родичів.

Експерти з Transparency International (TI) раніше висловили стурбованість, що це призведе до зникнення з усіх публічних реєстрів інформації про президента, прем'єр-міністра, генпрокурора, керівника слідчого комітету, спікерів обох палат парламенту та голів Верховного і Конституційного судів, а також відомостей про їх близьких, заявляв заступник голови TI Ілля Шуманов.

Нагадаємо, раніше одіозний глава російської ЛДПР Володимир Жириновський закликав відмовитися від обов'язкового для парламентаріїв декларування доходів і майна.

"Ось ці всі декларації, навіщо ми це робимо? Народ дратуємо...", - сказав російський політик.