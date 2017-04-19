"Народ дратуємо": Жириновський запропонував відмовитися від декларування депутатських доходів у РФ

Одіозний глава російської ЛДПР Володимир Жириновський закликав відмовитися від обов'язкового для парламентарів декларування доходів і майна. Про це повідомила "Лента.ру".

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"Ось ці всі декларації, навіщо ми це робимо? Народ дратуємо. (...) Навіщо зайвий раз народу створювати таке враження, що є мультимільйонери, мільярдери? Це зовсім нічого не дає", — сказав Жириновський, виступаючи після звіту російського уряду.

Лідер ЛДПР також заявив, що і заарештувати тих, "кого треба", можна і без опублікованій декларації: "Ви прекрасно знаєте, хто краде і у кого які гроші. Ви знаєте, кого треба заарештовувати, арештовуйте без декларацій".

Видання зазначає, що Жириновський зайняв перше місце за доходами за 2016 рік серед керівників думських фракцій — він заробив понад 79 мільйонів рублів. За підсумками 2015-го депутат задекларував дохід в 5,3 мільйона рублів.

У 2013 році він не вказав у декларації доходи дружини, виправдавши це тим, що у них "церковний шлюб, який не передбачає документів.