"Народ дратуємо": Жириновський запропонував відмовитися від декларування депутатських доходів у РФ
Лідер ЛДПР Росії вважає, що "кого треба", заарештувати можна і без декларації.
Одіозний глава російської ЛДПР Володимир Жириновський закликав відмовитися від обов'язкового для парламентарів декларування доходів і майна. Про це повідомила "Лента.ру".
Читайте такожКремль показав офіційні доходи Путіна: квартира і близько 9 мільйонів рублів за рік
"Ось ці всі декларації, навіщо ми це робимо? Народ дратуємо. (...) Навіщо зайвий раз народу створювати таке враження, що є мультимільйонери, мільярдери? Це зовсім нічого не дає", — сказав Жириновський, виступаючи після звіту російського уряду.
Лідер ЛДПР також заявив, що і заарештувати тих, "кого треба", можна і без опублікованій декларації: "Ви прекрасно знаєте, хто краде і у кого які гроші. Ви знаєте, кого треба заарештовувати, арештовуйте без декларацій".
Видання зазначає, що Жириновський зайняв перше місце за доходами за 2016 рік серед керівників думських фракцій — він заробив понад 79 мільйонів рублів. За підсумками 2015-го депутат задекларував дохід в 5,3 мільйона рублів.
У 2013 році він не вказав у декларації доходи дружини, виправдавши це тим, що у них "церковний шлюб, який не передбачає документів.