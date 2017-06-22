В Афганістані біля банку вибухнув замінований автомобіль: 20 людей загинули
15:43, 22 червня 2017Світ
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Також більше 50 людей були поранені, відповідальність за напад поки ніхто не взяв.
Ілюстрація / REUTERS
В афганському місті Лашкаргах біля відділення банку вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого загинули і отримали поранення десятки мирних жителів і представників сил безпеки. Про це повідомляє Reuters.
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Представник губернатора провінції заявив, що загинули, принаймні, 20 чоловік і поранено більше 50 осіб, включаючи представників поліції і армії, цивільних осіб і співробітників відділення банку New Kabul Bank, поблизу якого стався напад.
Поки жодна з терористичних угруповань не заявила про відповідальність за напад.
Раніше в одному з торгових центрів столиці Колумбії стався вибух.
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