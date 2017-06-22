Німецька розвідка шпигувала за Білим домом протягом багатьох років – ЗМІ

Німецьке видання Der Spiegel повідомило про отримання матеріалів, де задокументовано, що німецька розвідка шпигувала за Білим домом протягом багатьох років.

Відповідна інформація розміщена на сайті Der Spiegel, передає «Європейська правда».

Як повідомляється, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (БНД), німецьке агентство зовнішньої розвідки, здійснювало моніторинг електронних адрес в Білому домі з переліком близько 4000 селекторних ключових слів у період з 1998 по 2006 рік.

Серед інших цілей БНД - Державний департамент США та Мінфін США, а також ряд оборонних відомств.

Повідомляється, що БНД відмовилася публічно коментувати останній витік матеріалів.

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Раніше повідомлялося, що Агентство зовнішньої розвідки Німеччини (BND) стежило за великої кількістю іноземних журналістів за кордоном протягом декількох років.

Нагадаємо, раніше БНД звинувачували у допомозі Агентству національної безпеки (АНБ) США шпигувати за європейськими політиками та компаніями, зокрема, представниками Єврокомісії та французького уряду. Восени 2013 року стало відомо, що АНБ прослуховувало мобільний телефон канцлерки Ангели Меркель і роками стежило за розмовами інших членів німецького уряду.