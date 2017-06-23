На саміті ЄС ухвалили заходи для протидії тероризму і радикалізації

Євросоюз посилить протидію радикалізації в інтернеті, співпрацю задля профілактики та протидії екстремізму, а також боротьби із фінансуванням тероризму.

Про це йдеться у висновках Європейської Ради стосовно безпеки та оборони, погоджених на засіданні у четвер, 22 червня, передає Deutsche Welle з посиланням на AP.

"Тероризм досі залишається головною загрозою", - визнав президент Європейської Ради Дональд Туск.

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Глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу наголосили, що ЄС "засуджує нещодавні теракти та зберігає стійкість і єдність у боротьбі з тероризмом, ненавистю та насильницьким екстремізмом", - йдеться у документі, опублікованому на сайті Європейської Ради.

У ньому також викладений заклик до промисловців створити "Індустріальний форум" і розробити нові технології для автоматичного виявлення та видалення контенту, який підбурює до терактів.

Лідери ЄС також погодилися до кінця поточного року запустити систему онлайн-перевірки осіб, які в'їжджають на територію об'єднання без віз, так звану ETIAS.

Що стосується зовнішньої безпеки, то Європейська Рада привітала ініціативу Єврокомісії щодо створення оборонного фонду ЄС.

Останній організовують для підтримки технологічних досліджень у оборонній сфері. У комюніке, ухваленому на саміті ЄС, міститься заклик до держав-членів знайти відповідні проекти для здійснення в рамках оборонного фонду.