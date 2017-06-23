У Росії пацієнт побив лікаря за те, що той спитав його про татуювання

У російському Хабаровську пацієнт побив хірурга за питання про шрами і татуювання. Про це повідомив головний лікар лікарні, передають "РИА Новости".

"Вчора ввечері в приймальне відділення лікарні звернувся чоловік зі скаргами на болі в животі. Під час огляду лікар поставив питання про численні шрами і татуювання, присутні на тілі пацієнта. Але той вийшов з себе і кинувся на доктора, кинув у нього стілець. Лікар спробував уникнути конфлікту і вибіг у коридор, але пацієнт його наздогнав, повалив на підлогу і побив", - розповів головлікар.

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Він зазначив, що лікаря відвезли на "швидкій" в лікарню, де у нього діагностували черепно-мозкову травму, вивих плеча, садна та забої. Хірург довгий час тепер не зможе працювати.

"Під час події "тривожною кнопкою" був викликаний наряд поліції, вони відвезли буйного пацієнта. Чи знаходився він під дією яких-небудь речовин, ми не знаємо, але певні зовнішні ознаки зміненої свідомості у нього були", - також додав лікар.

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