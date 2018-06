Над північною частиною Німеччини пронісся сильний шторм, є жертви

На півночі Німеччини в результаті сильних вітрів і дощів загинули дві людини.

Як повідомляє Новое время з посиланням на DW, у Нижній Саксонії 50-річний чоловік загинув після того, як на його автомобіль впало дерево.

В тому ж регіоні 83-річна жінка померла після того, як на своєму автомобілі врізалася в дерево, що впало.

Співробітники пожежного департаменту Гамбурга виїжджали на 250 викликів у зв'язку з негодою.

У деяких районах міста Магдебург виникли перебої з електрикою.

Крім того, з'являлася інформація про загибель худоби через негоду.

У Ганновері через сильний шторм був перерваний концерт під відкритим небом американської рок-групи Guns N 'Roses.

Зазначається, що близько 70 тисяч глядачів були евакуйовані.

Також повідомляється, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn закрив кілька залізничних ліній через дерев, що падали.

'The Sky is the Limit' - Storm over northern Germany. @StormHour#StormHour#nature#Thunderstormspic.twitter.com/MKLiW9pTfD