Мертву рибу знайшли на Тилігульському та Хаджибейському лиманах.

На лиманах Одещини та Миколаївщини зафіксовано масову загибель риби та креветок.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. За даними фахівців, масову загибель водних біоресурсів зафіксовано на Тилігульському та Хаджибейському лиманах.

Попередньо, причинами загибелі водних гідробіонтів можуть бути: висока температура води, зниження рівня розчиненого кисню, гниття водоростей чи підіймання сірководню з дна водойм.

"Фахівці Державної екологічної інспекції проводять відбір проб води. Матеріали буде передано до лабораторії для подальших досліджень. Ситуація перебуває на контролі. Про розвиток подій повідомимо додатково", - заявили в інспекції.

Також оприлюднено відео, на якому можна побачити велику кількість мертвих креветок, "прибитих" до узбережжя. За словами екологів, це – узбережжя Хаджибейського лиману, район села Мале. Зазначається, що в момент фіксування події там було до 15 кг креветки.

Ситуація з екологією на Одещині

В Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, на узбережжя Чорного моря викинуло десятки тисяч крабів плавунців, серед яких були трав'яні та кам’яні краби, які внесені до Червоної книги України. Доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв розповів, що після нічного шторму з прибережної зони зігнало теплу воду і підтягнуло холодну. Таким чином температура води впала до +14 градусів та море викинуло багато крабів та навіть маленьких скатів. Зокрема трав’яний краб концентрується вздовж берега на глибині до 5 м, де проходить інкубація яєць та виводяться личинки, а через вказане явище опинився на березі.

Крабів та скатів, що вижили, співробітники заповідника повернули у море.

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