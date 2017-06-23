Голлівудська пара Ештон Катчер і Міла Куніс розповіли, чому назвали сина Димитрієм

Нещодавно голлівудський актор Ештон Катчер став гостем програми Райана Сікреста, де відповів на питання ведучого.

Актор вперше розповів, чому вони з дружиною Мілою Куніс дали своєму синові незвичайне для американців ім'я Димитрій: "Ми їхали в машині, коли несподівано Міла повернулася до мене і сказала, що не варто нашого сина називати Уолт, краще дати йому ім'я Димитрій. А після вона додала, що впевнена в перемозі Дональда Трампа на президентських виборах.

Тоді мою увагу привернула остання її фраза - адже я не вірив в його перемогу. Але через кілька днів я згадав про її пропозиції щодо імені нашого сина і погодився ". Незвичайне рішення.

В ході ефіру 39-річний Ештон розповів про відмінності у вихованні їх з Мілою Куніс дітей - дворічної дочки Уайетт і сина Димитрія.

Пояснювати цю різницю між хлопчиком і дівчинкою Ештон почав з лінгвістичних здібностей малюків.

"Дивно, але дівчатки дорослішають раніше хлопчиків. Раніше я цього не знав. Моя дочка, якій два з половиною роки, знає три мови - російську, іспанську та англійську. Вона все розуміє і може говорити", - розповів чоловік Міли Куніс.

А ось з його сином Димитрієм справи йдуть зовсім інакше. "Мій син, навпаки, дуже повільний, але міцний. Він "виє як птеродактиль і ще не ходить", - з гумором зізнався Катчер.

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Також Ештон повідомив про мовні здібності сина. Виявляється, що малюк каже слово "мама", а ось до "тата" справа ще не дійшла. Уайетт сказала "тато" вже в чотири місяці, а мій син тільки видає дивні звуки. Тож не дивно, що перше слово у дітей зоряної пари - це "мама". Адже Міла Куніс відмовилась від багатьох проектів і присвячує всю себе малюкам. Папарацці раз у раз зафіксують знаменитість з Уайетт і Димитрієм.