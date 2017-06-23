У Парижі двоповерховий туристичний автобус застряг у тунелі, є травмовані (фото)

У центрі Парижа туристичний автобус заїхав у тунель, який виявився занизьким для нього і застряг, внаслідок інциденту четверо людей травмовані, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Parisien. Аварія сталася близько першої ночі у ніч на п’ятницю.

Інцидент відбувся з двоповерховим автобусом компанії Les Cars Rouges, що організовує тури містом для туристів. Автобус заїхав у тунель, який виявився надто низьким для нього, і застряг. На фото, опублікованому виданням, видно серйозні пошкодження автобуса.

Читайте такожУ Франції розбився туристичний літак, є загибліАвтобус перевозив близько 20 туристів, частина з яких сиділа на відкритій платформі. За попередніми даними, одна людина серйозно постраждала, ще троє отримали легкі травми.

Поки не встановлено, чому водій туристичного автобуса, який щоденно курсує за одними і тими же маршрутами, вирішив поїхати через тунель. Адже проїзд автомобілям висотою понад 2 метри 70 сантиметрів у тунелі заборонено. Висота двоповерхового автобуса перевищувала цей показник.