У Саудівській Аравії заявили, що запобігли теракту в найбільшій мечеті світу

Спецслужби Саудівської Аравії заявили про розкриття змови з метою нападу на найбільшу в світі мечеть у Мецці під час її відвідин прочанами.

Про це повідомив представник спецслужб Саудівської Аравії Мансура аль-Турки, передає РБК з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Читайте такожВ Саудівській Аравії починається хадж, очікується більш 1,5 мільйона паломників

Теракт готували три групи бойовиків, які базувалися в священному для мусульман місті Мекка, а також в Джидді. Вони замишляли велику атаку на аль-Харам – найбільшу в світі мечеть, до якої щорічно здійснюють паломництво десятки тисяч мусульман.

В ході операції по захопленню бойовиків в Мецці терорист-смертник відкрив вогонь по співробітникам спецслужб. Коли ж його вдалося оточити, чоловік підірвав себе. За офіційними даними, ніхто не загинув, проте п'ять спецназівців отримали легкі поранення.

В результаті вдалося захопити п'ятьох учасників терористичної групи, серед яких була і жінка.