Президент Туреччини знепритомнів у мечеті

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знепритомнів під час святкової молитви в мечеті. Він приїхав туди, щоб взяти участь у молитві на честь мусульманського свята Ураза-байрам, передає CNN Turk.

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Лікарі надали турецькому президенту термінову медичну допомогу на місці, після чого Ердоган отямився.

"Дисбаланс стався через проблеми з цукром й артеріальним тиском. Але я вже почуваюся добре", - повідомив пізніше Ердоган присутнім.

Раніше Мартін Шульц, колишній президент Європейського парламенту, заявив, що президент США Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоганповодяться, як "автократичні правителі".