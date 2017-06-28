Трамп погодився відвідати Францію 14 липня

21:15, 28 червня 2017
Світ
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14 липня у Франції відзначають "Свято Федерації" - річницю взяття фортеці-в'язниці Бастилії.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився відвідати Францію в День взяття Бастилії 14 липня. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп прийняв запрошення президента Франції Еммануеля Макрона відвідати Францію в День взяття Бастилії. Президент Трамп з нетерпінням очікує підтвердження міцних зв'язків дружби Америки з Францією", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, відзначать 100-річчя вступу США у Першу світову війну на боці Франції. Президенти будуть підтримувати економічне партнерство між двома країнами та обговорять питання, які представляють взаємний інтерес.

Варто відзначити, що 14 липня у Франції відзначають "Свято Федерації" - річницю взяття фортеці-в'язниці Бастилії 14 липня 1789 року в ході Великої французької революції.

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Теги: #візит Трампа до Франції#Трамп відвідає Францію#Трамп та Макрон