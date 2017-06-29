Помер екс-соліст гурту "Иванушки International"
09:27, 29 червня 2017Світ
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Олег Яковлєв потрапив до реанімації у важкому стані через пневмонію.
Олег Яковлєв помер від пневмонії / фото Global Look Prees / Anatoly Lomohov
У Москві помер екс-соліст гурту "Иванушки International" Олег Яковлєв. Про смерть повідомила його дівчина і менеджер Олександра Куцевол. Яковлєву було 47 років.
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Раніше, 28 червня, виданню "Комсомольская правда" Олександра розповіла, що через пневмонію з ускладненнями Яковлєв опинився в реанімації під апаратом штучної вентиляції легенів.
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