Помер екс-соліст гурту "Иванушки International"

09:27, 29 червня 2017
Світ
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Олег Яковлєв потрапив до реанімації у важкому стані через пневмонію.

Олег Яковлєв помер від пневмонії / фото Global Look Prees/Anatoly Lomohov

У Москві помер екс-соліст гурту "Иванушки International" Олег Яковлєв. Про смерть повідомила його дівчина і менеджер Олександра Куцевол. Яковлєву було 47 років.

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Раніше, 28 червня, виданню "Комсомольская правда" Олександра розповіла, що через пневмонію з ускладненнями Яковлєв опинився в реанімації під апаратом штучної вентиляції легенів.

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Теги: #Иванушки International