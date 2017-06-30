Кремль: підготовка зустрічі Трампа і Путіна почалась (відео)

У Кремлі оголосили, що підготовка зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна почалась, дипломатичними каналами узгодять формат і час.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Вчора було прийнято рішення дипломатичними каналами почати узгодження можливого часу і формату проведення такої зустрічі», - сказав Пєсков.

На запитання, чи узгоджено час і формат зустрічі, він відповів, що «поки цих деталей немає, вони визначатимуться дипломатичними каналами».

29 червня радник Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер повідомив журналістам, що в ході саміту G20 у Гамбурзі, який відбудеться 7-8 липня, Трамп проведе зустрічі з багатьма світовими лідерами, в тому числі з Путіним.