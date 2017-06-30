Німеччина заборонила іноземним політикам виборчу агітацію на своїй території

Німецький уряд заборонив іноземним політикам агітувати на території Німеччини за три місяці до проведення виборів чи референдумів у їхніх країнах, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Frankfurter Allgemaine Zeitung.

Читайте такожБільшість турків у Європі на референдумі підтримали розширення повноважень ЕрдоганаЗа словами речника німецького уряду Мартіна Шефера, міністерство закордонних справ вже проінформувало про заборону усі дипломатичні представництва в Берліні. Винятком є політики країн Європейського союзу – їм агітувати не заборонено.

Якщо ж іноземні політики таки захочуть агітувати в Німеччині, вони повинні отримати офіційний дозвіл уряду Німеччини. При цьому запит на проведення передвиборчих заходів має бути поданий не менш ніж за три місяці до проведення голосування.

У німецькому уряді пояснюють, що таким чином намагаються уникнути перенесення можливих внутрішніх політичних конфліктів з цих країн до Німеччини.

Напередодні Німеччина заборонила турецькому президенту Реджепу Тайіпу Ердогану виступити перед німецькими турками на полях саміту G20. Через цю заборону Туреччина звинуватила німецьку сторону у обмеженні свободи слова.