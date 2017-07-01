ООН скорочує бюджет миротворчих місій на 600 мільйонів доларів
США привітали скорочення витрат, але заявили, що сподівалися на ще більш серйозну економію.
Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет миротворчих операцій на новий фінансовий рік, який починається 1 липня, пише Бі-Бі-Сі.
Як йдеться в документі, на здійснення 14 місій по всьому світу буде витрачено 7,3 млрд доларів, що майже на 600 млн доларів менше, ніж було закладено в попередньому бюджеті.
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США, що є основним донором ООН, привітали скорочення витрат, але заявили, що сподівалися на ще більш серйозну економію.
У той же час офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявив, що незважаючи на зменшення фінансування, ООН буде намагатися, щоб завдання з підтримання миру в конфліктних зонах виконувалися в належному обсязі.
Як повідомляв УНІАН, головою Контртерористичного управління ООН призначений представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні Володимир Воронков.