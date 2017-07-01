ООН скорочує бюджет миротворчих місій на 600 мільйонів доларів

Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет миротворчих операцій на новий фінансовий рік, який починається 1 липня, пише Бі-Бі-Сі.

Як йдеться в документі, на здійснення 14 місій по всьому світу буде витрачено 7,3 млрд доларів, що майже на 600 млн доларів менше, ніж було закладено в попередньому бюджеті.

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США, що є основним донором ООН, привітали скорочення витрат, але заявили, що сподівалися на ще більш серйозну економію.

У той же час офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявив, що незважаючи на зменшення фінансування, ООН буде намагатися, щоб завдання з підтримання миру в конфліктних зонах виконувалися в належному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, головою Контртерористичного управління ООН призначений представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні Володимир Воронков.