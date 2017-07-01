Кількість постраждалих в результаті стрілянини в нічному клубі США збільшилася до 28
В даний час очікується, що всі постраждалі виживуть.
Внаслідок стрілянини в нічному клубі міста Літл Рок в американському штаті Арканзас постраждали 28 людей.
Про це повідомляється на сторінці поліції міста у Twitter.
Згідно з даними поліції, 25 людей дістали вогнепальні поранення, троє постраждали від не пов’язаних зі стріляниною травм.
«На цей час очікується, що всі виживуть», - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося про 17 постраждалих.
Як повідомляв УНІАН, невідомий відкрив вогонь під час концерту в нічному клубі Power Lounge 1 липня о 02:30 за місцевим часом. Поліція вважає, що подія не є терактом.
Як повідомляв УНІАН, невідомий відкрив вогонь під час концерту в нічному клубі Power Lounge 1 липня о 02:30 за місцевим часом. Поліція вважає, що подія не є терактом.