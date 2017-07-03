Невідомий безпілотник порушив роботу Лондонського аеропорту
Злітну смугу закрили спочатку на дев'ять хвилин (з 18.10 до 18.19 за місцевим часом), потім ще на п'ять.
Безпілотний апарат, який пролітав в безпосередній близькості від злітно-посадкової смуги лондонського аеропорту Гатвік, змусив дирекцію двічі протягом півгодини закрити злітно-посадкову смугу.
Як передає «Бі-бі-сі», щонайменше два рейси були перенаправлені в інший аеропорт.
Як повідомляє прес-служба аеропорту, смугу закрили спочатку на дев'ять хвилин (з 18.10 до 18.19 за місцевим часом), потім ще на п'ять.
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Рейс Easyjet, що вже заходив на посадку, попрямував в лондонський аеропорт Станстед на північ від британської столиці, а інший літак, компанії British Airways, - в місто Борнмут на південному узбережжі.
Інші рейси були змушені кружляти над графством Західний Сассекс.
В даний час поліція розслідує інцидент.
Гатвік - другоий за пасажиропотоком аеропорт Лондона і Британії в цілому після Хітроу. За минулий рік його послугами скористалися понад 43 мільйонів пасажирів.