У Сирії запустили в обіг банкноту із зображенням Асада

У неділю центробанк Сирії запустив в обіг нову грошову купюру номіналом в 2000 сирійських фунтів (3,9 долара за поточним курсом), прикрашену зображенням президента країни Башара Асада.

Як повідомляє «Бі-бі-сі», за словами голови центробанку Дураіда Дургама, випуск нової 2000-фунтової банкноти планувався ще кілька років тому, однак його відклали у зв'язку з тривалими в країні військовими діями і сильною інфляцією.

Однак зараз назріла потреба оновити грошовий фонд через знос старих купюр, каже Дургам.

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На старому тиражі банкнот номіналом у 1000 фунтів був зображений батько Башара - Хафез Асад, який правив країною з 1971 по 2000 роки.

З 2011 року, коли в країні почалася громадянська війна, курс сирійської валюти різко впав: перед початком конфлікту за 1 долар США давали 47 сирійських фунтів, зараз долар коштує вже більше 500 фунтів.

Як стверджує голова сирійського центробанку, одночасний випуск нової купюри в обіг відбувся в Дамаску і "ряді провінцій".