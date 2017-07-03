У Сирії запустили в обіг банкноту із зображенням Асада
На старому тиражі банкнот номіналом у 1000 фунтів був зображений батько Башара - Хафез Асад, який правив країною з 1971 по 2000 роки.
У неділю центробанк Сирії запустив в обіг нову грошову купюру номіналом в 2000 сирійських фунтів (3,9 долара за поточним курсом), прикрашену зображенням президента країни Башара Асада.
Як повідомляє «Бі-бі-сі», за словами голови центробанку Дураіда Дургама, випуск нової 2000-фунтової банкноти планувався ще кілька років тому, однак його відклали у зв'язку з тривалими в країні військовими діями і сильною інфляцією.
Однак зараз назріла потреба оновити грошовий фонд через знос старих купюр, каже Дургам.
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На старому тиражі банкнот номіналом у 1000 фунтів був зображений батько Башара - Хафез Асад, який правив країною з 1971 по 2000 роки.
З 2011 року, коли в країні почалася громадянська війна, курс сирійської валюти різко впав: перед початком конфлікту за 1 долар США давали 47 сирійських фунтів, зараз долар коштує вже більше 500 фунтів.
Як стверджує голова сирійського центробанку, одночасний випуск нової купюри в обіг відбувся в Дамаску і "ряді провінцій".