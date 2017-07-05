США масштабно відзначили 241 День незалежності (фоторепортаж)

Четвертого липня американці відзначили загальнонаціональне свято – День незалежності США від Великобританії. До святкування долучаються мільйони людей по всьому світу. У США в цей день традиційно проходять паради, феєрверки, концерти, пікніки на відкритому повітрі. Як повідомляє "Голос Америки", в цьому році служби правопорядку використовували і традиційні, і нові заходи забезпечення безпеки під час святкувань.

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Наприклад, поліція Нью-Йорка розмістила десятки вантажних автомобілів з наповненими піском кузовами поблизу місць проведення феєрверків та інших масових заходів. За словами влади, вантажівки встановили, щоб запобігти події, подібні торішньому теракту у французькій Ніцці в День взяття Бастилії. Тоді керована терористом вантажівка в'їхала в натовп людей, що дивились на феєрверк.

У Вашингтоні влада також підготувалась до запобігання атакам з використанням автомобілів на параді на честь Дня незалежності, на місці проведення фестивалю народної музики Смітсонівського інституту, а також під час вечірнього феєрверку на Національній алеї. Служба безпеки національних парків встановила великі огорожі по периметру алеї і організувала огляд особистих речей осіб, які входили на територію проведення заходу.

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У Бостоні, штат Массачусетс, де почалася Війна за незалежність США, поліція вперше використала керований безпілотник, щоб отримати зображення 500 тисяч людей, які мали прийти подивитися на феєрверк.

Повідомляється, що президент Дональд Трамп відзначив свято разом з сім'ями військовослужбовців на пікніку. Для гостей та співробітників Білого дому буде організовано шоу феєрверків.

Трамп привітав усіх, хто відзначає цей день і опублікував відео нового молитовного співу за мотивами слогану його передвиборної кампанії "Зробимо Америку знову великою" у своєму "Твіттері". Пісня вперше прозвучала на мітингу євангельських християн у Вашингтоні в минулу суботу. Цей захід було організовано Першої баптистської церквою Далласа – однієї з найбільших церков, пастором якої є затятий прихильник президента Роберт Джеффресс.

Цього року свято стало особливим днем ​​для майже 15 тисяч іммігрантів, яких 4 липня присягнули для отримання американського громадянства. Церемонії щодо вступу в громадянство США проходять в непрості часи для нових іммігрантів, коли частково вступив в силу імміграційний указ адміністрації Трампа. Він обмежує в'їзд в США для громадян шести, переважно мусульманських, країн.

Американська автомобільна асоціація повідомила, що рекордне число людей вирішили відправитися в подорожі на час довгих вихідних. З п'ятниці по вівторок понад 44 мільйонів американців виїхали на відстань не менше 50 миль від будинку.