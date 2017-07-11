Рукописи Мао Цзедуна про літературу продали вдесятеро дорожче початкової вартості

Колекція рукописних заміток першого лідера комуністичного Китаю Мао Цзедуна була продана на аукціоні за ціну, що в десять разів перевищує початкову, передає Бі-бі-сі. Вони були написані в 1975 році і адресовані професору, який був найнятий для того, щоб читати Мао вголос. На аукціоні Sotheby's в Лондоні рукописи пішли за 704 750 фунтів стерлінгів (близько $910 тис.).

Читайте такожУ США у гаражі пенсіонера знайшли картину відомого художника, вартістю $15 мільйонівВ них викладено думки Мао Цзедуна про китайську класичну літературу і поезію, які він дуже любив. Він написав їх за рік до смерті, коли його здоров'я помітно погіршилося.

Його очі стали відмовляти, і читати самостійно він вже майже не міг. Тому він наказав, щоб до нього запросили фахівця з класичної літератури для читання вголос.

Таким фахівцем стала жінка на ім'я Ді Лю. Але оскільки в останній рік життя Мао Цзедуну було вже важко розмовляти, Ді Лю запропонувала йому записувати свої думки, щоб полегшити спілкування.

Записки, продані на аукціоні, за словами співробітників Sotheby's, дозволяють поринути у літературознавчий світ Мао Цзедуна.

Мао Цзедун очолив Комуністичну партію Китаю в 1949 році. Після перемоги над Гоміньданом під його керівництвом була створена Китайська Народна Республіка.

В молодості Мао працював у бібліотеці Пекінського університету. Любов до класичної літератури Мао зберіг, незважаючи на радикальні революційні погляди.

Sotheby's не назвав імені покупця, але повідомив, що інтерес до рукописних записок Мао був дуже великим.

Записки, за словами фахівця аукціонного будинку з книг і манускриптів Габріеля Хітона, "відкривають нам внутрішній світ Мао, показують, що інтереси вождя виходили за рамки політики, і підтверджують його глибокі знання класичної китайської літератури".

На питання, чому вони буликуплені за таку високу ціну, Хітон сказав, що через рідкісність таких рукописів, дати їм хоч яку-небудь точну оцінку до продажу дуже важко.

Інтерес до Мао Цзедуна завжди був великий, особливо в Азії та Китаї.

Раніше в цьому році написаний на шовку портрет Мао був проданий в Гонконзі за $11 млн.