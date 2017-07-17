Російський журналіст оцінив, скільки ще протримається путінський режим

На думку відомого російського журналіста Аркадія Бабченка, путінський режим протримається ще років 15. В інтерв'ю ТСН він прогнозує "поступове повільне загнивання".

"Нафта не звалилася. Нафта не впала так, як очікувалося. Економіка не впала. Гроші в Росії є. 50 доларів за барель — та ціна, за якої режим може не просто існувати, а існувати відносно комфортно", - розповів Бабченко.

Читайте такожЖурналіст про спробу перевороту у Чорногорії: ситуація може призвести до світової війни

Журналіст припускає, що розпадатися Росія буде ще довго. Він нагадав, що Римська імперія розпадалася 600 років, російська розпадається тільки 100.

"Інша справа, що процеси прискорюються. Але в будь-якому випадку це ще питання десятиліть як мінімум", - переконаний він.

Раніше Аркадій Бабченко заявляв, що Росія починає "втрачати береги" у своїх війнах.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.