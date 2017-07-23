У Москві завершилася хода "За вільний інтернет", затриманих відпускають

Хода "За вільний інтернет" в Москві завершилася, учасники акції залишили фінальну точку маршруту в районі проспекту Академіка Сахарова.

Рух «Протестна Москва» в Twitter повідомив про завершення мітингу.

Свободу політв'язням! відпустили без статті, листівки вилучили. Просидів в ОВС Тверське дві години (всі хода). Дякую всім за дзвінки! pic.twitter.com/BFE1i28Lll — Протестна Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017

Хода За вільний інтернет закінчено!

Спасибі всім величезне за вашу участь!



Розходимося! — Протестна Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017

Крім того, в Twitter «Протестна Москва» повідомляється, що першого затриманого учасника акції Руслана Іванова відпустили через дві години. Хлопця затримали, коли він спробував пройти через рамки з листівками на підтримку політика Олексія Навального.

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Повідомлялося, що на ході було затримано ще одну людину - чоловіка з плакатом «Putin lies» («Путін бреше». - Ред.)

Як повідомляє Deutsche Welle, акція була узгоджена зі столичною мерією.

Демонстранти пройшли від Страсного бульвару по бульварному кільцю до проспекту Академіка Сахарова, скандуючи «Руки геть від інтернету», «Забороняємо забороняти», «Цензурі - ні, конституції – так», «Інтернет не заборонити, краще Думу розпустити» та інші гасла.

Акція була організована партіями ПАРНАС, «Демократичний вибір», «5 грудня», «Громадянська ініціатива», «Піратської партією Росії», «Лібертаріанською партією» та громадською організацією «Роскомсвобода».

Організатори ходи закликали владу скасувати цензуру в інтернеті, реабілітувати фігурантів кримінальних справ за репости і «лайки» в соцмережах і відправити у відставку керівника Роскомнагляду Олександра Жарова.

За даними правоохоронців, у заході взяли участь близько 800 осіб. Журналіст Олександр Плющев, який був на місці подій, оцінив загальну кількість учасників приблизно в 1000 осіб. При цьому очевидці скаржилися, що поліція не пустила на акцію всіх бажаючих.