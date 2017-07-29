Остання зміна принца Вільяма на медичному вертольоті: врятована жінка померла в лікарні

Збита поліцейською машиною жінка, яку британський принц Вільям у свою останню робочу зміну на посаді пілота вертольота швидкої медичної допомоги перевіз в лікарню, померла в суботу від отриманих травм. Про це пише Російська служба ВВС.

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В останню свою зміну на посаді пілота рятувального вертольота служби East Anglia Air Ambulance онук королеви Великобританії вилетів на допомогу жінці, яка потрапила під колеса поліцейського фургона в селищі Хетел в графстві Норфолк.

Повідомляється, що 50-річна жінка в результаті ДТП отримала важкі травми голови. Більше ніхто в результаті цього інциденту не постраждав. Вертоліт, яким керував принц Вільям, доставив потерпілу до лікарні в Кембриджі. Дані про дорожньо-транспортну пригоду були направлені в Незалежну комісію з розгляду скарг на поліцію.

Як писав УНІАН, принц Вільям попрощався з кар'єрою пілота швидкої допомоги East Anglian Air Ambulance (EAAA), вийшовши у свою останню нічну зміну в четвер, щоб після цього повністю присвятити себе придворним обов'язкам. Герцог Кембриджський, другий за рахунком претендент на британський престол, два роки пропрацював у медичній авіації.