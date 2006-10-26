Росія готова відмовитися від СОТ

Росія готова відмовитися від членства в Світовій організації торгівлі (СОТ) вже на початку листопада 2006 року, повідомляє "Коммерсант" Володимир Путін заявив держсекретареві США Кондолізі Райс у телефонній розмові 21 жовтня, що за відсутності прогресу найближчим часом Росія не домагатиметься членства в організації.

В той же час, за словами неназваного американського джерела газети, близького до переговорів, Росія робить все, щоб не вступити до СОТ – зокрема, постійно відмовляється від прийнятих раніше зобов`язань.

Остаточний підсумок переговорів має бути відомий 18-19 листопада, коли Володимир Путін проведе переговори з президентом США Джорджем Бушем на саміті АТЕС у Ханої. Проте, за даними "Коммерсанта", Росія може зробити "попереджувальні" заяви про вихід з переговорного процесу по СОТ. Видання нагадує, що "Газпром" оголосив про те, що йому не потрібні іноземні помічники при освоєнні Штокманівського родовища за два тижні до очікуваного терміну.

Зараз у США проходить черговий раунд переговорів по СОТ між Росією і США. Відсутність твердих угод на цьому етапі може призвести до остаточного провалу переговорів, відзначає "Коммерсант".

В той же час у Мінекономрозвитку пройшов семінар на тему наслідків вступу Росії до СОТ для металургійної області. Заступник директора департаменту торгових переговорів Віктор Калмиков відзначив на ньому, що приєднання до клубу торгівлі надасть Росії можливість зняти дискримінаційний підхід до вітчизняного металу за кордоном. Він зазначив, що від різних заборон на експорт даних продуктів, російська економіка втрачає до 2 мільярдів доларів в рік, повідомляє видання "Газета".

У свою чергу, представники бізнесу висловили побоювання, що вступ до СОТ означатиме для Росії шквал антидемпінгових розслідувань у даній сфері бізнесу.

Росія не може вступити до СОТ з 1994 року. За умовами клубу торгівлі, претендент на членство повинен мати двосторонні угоди зі всіма зацікавленими членами клубу. Росії досі не вдалося вирішити питання зі США щодо постачань м`ясної продукції і захисту інтелектуальної власності, а також з Грузією, яка вимагає зняття заборони на експорт до Росії вин і мінеральної води.

Лента.ру