КНДР чекає кінець режиму в разі війни зі США - Меттіс

Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Північну Корею чекає "кінець її режиму і загибель її народу" в разі війни зі США, як повідомляє "Бі-бі-сі".

Меттіс сказав, що КНДР зазнає поразки у війні проти США та їхніх союзників.

У своїй заяві, витриманій в найбільш жорстких тонах, глава Пентагону закликав Пхеньян припинити свою програму озброєнь.

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"КНДР має зробити вибір на користь припинення самоізоляції і відмови від прагнення володіти ядерною зброєю", - йдеться в заяві Меттіса.

"Хоча наш державний департамент докладає всіх зусиль для вирішення цієї глобальної загрози дипломатичними засобами, слід зазначити, що об'єднані союзницькі збройні сили тепер володіють найбільш точними, вивіреними і надійними оборонними і наступальними можливостями на Землі", - продовжує глава Пентагону.

Відповідь США перевершить будь-які дії Пхеньяна, і КНДР програє в будь-якій гонці озброєнь або конфлікті, який вона затіє, додав Джеймс Меттіс.