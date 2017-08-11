Меркель розкритикувала заяви Трампа щодо КНДР: у конфлікта немає військового вирішення

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала гостру риторику президента США Дональда Трампа щодо Північної Кореї. "Словесну ескалацію я вважаю хибною відповіддю", - заявила Меркель. Про це повідомляє DW.

"Я не бачу також жодного військового вирішення цього конфлікту", - додала канцлерка, закликавши посилити намагання знайти мирне рішення.

Тим часом Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

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При цьому він висловив сподівання, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин "знайде якийсь інший шлях" замість подальшої ескалації.

Як повідомлялося, Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю" у тому разі, якщо ця країна продовжуватиме погрожувати США своїми міжконтинентальними ракетами. У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.

Політики і журналісти розкритикували Трампа за його агресивну риторику, яка лише поглиблює ескалацію.