Екс-радник Трампа Беннон заявив про розбіжності в Білому домі

Екс-радник президента США Дональда Трампа зі стратегічних питань Стівен Беннон заявив про розбіжності всередині адміністрації президента США. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post, передає РБК.

"Жодна адміністрація в історії не була настільки розділена між собою з приводу напряму, в якому вона має рухатися", - повідомив Беннон.

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За його словами, команда Трампа розчарована порядком денним Конгресу, який більше узгоджується з традиційними республіканськими пріоритетами, ніж із тими цілями, які проголошує американський лідер.

"Якщо члени Республіканської партії на Капітолійському пагорбі будуть підтримувати ідеї президента, а не свої цілі, то це буде одна велика щаслива родина", - підкреслив колишній радник Трампа.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня стало відомо, що головний стратег американського президента Стів Беннон звільнений.

Беннон, відомий ультраправими і націоналістичними поглядами, вважався лідером яструбів в Білому домі і був головним ідеологом президентської кампанії Трампа під гаслом відродження "колишньої величі Америки".