США і Південна Корея розпочали військові навчання

На тлі загострення конфлікту навколо КНДР, у понеділок, 21 серпня, США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання. Програма "Ulchi Freedom Guardian" (UFG), в якій візьмуть участь загалом 50 тисяч південнокорейських солдатів та близько 17,5 тисяч американських військових, триватимуть десять днів, передає DW.

За повідомленням південно-корейських військових сил, учасники навчань будуть відпрацьовувати сценарій війни на Корейському півострові на основі комп'ютерної симуляції.

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс зазначив, що навчання проводяться для того, щоб "переконатися, що ми готові захищати Південну Корею та наших союзників".

Пхеньян негативно відреагував на проведення навчань. Офіційні ЗМІ країни назвали їх "проявом ворожнечі", зазначивши, що ніхто не може гарантувати, що "вони не призведуть до військових дій".

З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування. Президент США Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї "вогнем і люттю" у разі погроз на адресу Америки. У відповідь на це збройні сили КНДР заявили, що "серйозно розглядають" оперативний план ракетного удару по території навколо острова Гуам у Тихому океані, де розташована військова авіабаза США. Але пізніше одноосібний лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився від ідеї запустити ракети в район американського острова.